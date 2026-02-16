menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Dicekal, Insanul Fahmi Tak Lagi Berharap

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Dicekal, Insanul Fahmi Tak Lagi Berharap

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Dicekal, Insanul Fahmi Tak Lagi Berharap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat menetap bersama Sarwendah, Betrand Peto ternyata kini tinggal bersama Ruben Onsu.

Keputusan Betrand Peto tinggal bersama Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (15/2).

Kemudian, Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa tersangka Dokter Richard Lee atas kasus pelanggaran perlindungan konsumen.

Baca Juga:

Sementara itu, Insanul Fahmi tampaknya tak lagi menantikan momen perdamaian dengan Wardatina Mawa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman berikut:

1. Respons Sarwendah

Menurut Betrand Peto, ayah angkatnya itu menyampaikan permintaan tersebut sepulang melaksanakan umrah pada Agustus 2025 lalu.

Baca Juga:

"Ayah bilang, temani ayah di rumah, ayah sendiri di rumah," beber pelantun Sahabat Kecil itu.

Baca selengkapnya: Tinggal Bersama Ruben Onsu, Betrand Peto Ungkap Respons Sarwendah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Betrand Peto kini tinggal bareng Ruben Onsu, Richard Lee dicekal ke luar negeri, Insanul Fahmi tak lagi berharap berdamai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI