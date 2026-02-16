3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Dicekal, Insanul Fahmi Tak Lagi Berharap
jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat menetap bersama Sarwendah, Betrand Peto ternyata kini tinggal bersama Ruben Onsu.
Keputusan Betrand Peto tinggal bersama Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (15/2).
Kemudian, Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa tersangka Dokter Richard Lee atas kasus pelanggaran perlindungan konsumen.
Sementara itu, Insanul Fahmi tampaknya tak lagi menantikan momen perdamaian dengan Wardatina Mawa.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman berikut:
1. Respons Sarwendah
Menurut Betrand Peto, ayah angkatnya itu menyampaikan permintaan tersebut sepulang melaksanakan umrah pada Agustus 2025 lalu.
"Ayah bilang, temani ayah di rumah, ayah sendiri di rumah," beber pelantun Sahabat Kecil itu.
Baca selengkapnya: Tinggal Bersama Ruben Onsu, Betrand Peto Ungkap Respons Sarwendah
