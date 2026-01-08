3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Diperiksa, Ayah Venna Melinda Meninggal

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan resmi setelah dirinya bercerai dari Atalia Praratya.

Pernyataan Ridwan Kamil setelah bercerai, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (7/1).

Sementara itu, dokter Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu (7/1).

Kemudian, Venna Melinda menyampaikan kabar duka atas kepergian ayahnya, Jimmy Rekartono.

Pengin tahu lebih lengkaonya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernyataan Resmi Ridwan Kamil setelah Bercerai

Pernyataan tersebut dia sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik yang selama ini mengikuti perjalanan rumah tangganya. Keputusan cerai ini sekaligus mengakhiri pernikahan Ridwan Kamil dan Atalia yang telah berlangsung hampir 29 tahun.

Baca selengkapnya: Pernyataan Resmi Ridwan Kamil setelah Bercerai dari Atalia Praratya, Ada Soal Gana-Gini

2. Richard Lee Diperiksa sebagai Tersangka

Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.