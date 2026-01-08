menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Diperiksa, Ayah Venna Melinda Meninggal

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Diperiksa, Ayah Venna Melinda Meninggal

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Diperiksa, Ayah Venna Melinda Meninggal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Venna Melinda (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan resmi setelah dirinya bercerai dari Atalia Praratya.

Pernyataan Ridwan Kamil setelah bercerai, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (7/1).

Sementara itu, dokter Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu (7/1). 

Baca Juga:

Kemudian, Venna Melinda menyampaikan kabar duka atas kepergian ayahnya, Jimmy Rekartono.

Pengin tahu lebih lengkaonya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernyataan Resmi Ridwan Kamil setelah Bercerai

Pernyataan tersebut dia sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik yang selama ini mengikuti perjalanan rumah tangganya. Keputusan cerai ini sekaligus mengakhiri pernikahan Ridwan Kamil dan Atalia yang telah berlangsung hampir 29 tahun.

Baca Juga:

Baca selengkapnya: Pernyataan Resmi Ridwan Kamil setelah Bercerai dari Atalia Praratya, Ada Soal Gana-Gini

2. Richard Lee Diperiksa sebagai Tersangka

Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pernyataan Ridwan Kamil setelah bercerai, Richard Lee diperiksa sebagai tersangka, ayah Venna Melinda meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI