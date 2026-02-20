3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Jalani Pemeriksaan, Inara Rusli Sindir Mawa

jpnn.com, JAKARTA - Unggahan Inara Rusli diduga menyindir Wardatina Mawa soal popularitas barunya di dunia hiburan.

Sindiran Inara Rusli, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (19/2).

Sementara itu, dokter Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, kemarin.

Kemudian, Wardatina Mawa memberi tanggapan setelah laporannya terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinaan dan perselingkuhan naik ke penyidikan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Inara Rusli Sindir Mawa

Mantan istri Virgoun, itu diduga menyindir Wardatina Mawa, istri pertama Insanul Fahmi.

Meski tidak menyebut nama, Inara mengungkapkan alasan dirinya tidak meminta maaf.

