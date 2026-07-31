3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Kangen Anak, Sule Ucapkan Selamat

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee mengungkap kerinduan terhadap anak-anaknya sejak ditahan

Kerinduan Richard Lee, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (30/7).

Kemudian, Sule akhirnya bertemu dengan mantan istrinya, Nathalie Holscher yang baru menikah lagi dengan Arief Fadli alias Aripat.

Sementara itu, musisi asal Amerika Serikat, YE alias Kanye West, akan menggelar konser perdana di Jakarta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini.

1. Richard Lee Kangen Anak

Dia belum bisa berjumpa lantaran masih menjalani proses hukum terkait kasus pelanggaran perlindungan konsumen dan kesehatan terkait produk kecantikan.

Setelah ditahan di Polda Metro Jaya, Richard Lee kini mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang.

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