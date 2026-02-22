menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Tidak Ditahan, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Tidak Ditahan, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai

3 Berita Artis Terheboh: Richard Lee Tidak Ditahan, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar memberi tanggapan soal kabar istinya, Aurel Hermansyah diabaikan oleh keluarganya, Gen Halilintar.

Pernyataan Atta soal Aurel diabaikan keluargga Gen Halilintar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (21/2).

Sementara itu, Wardatina Mawa siap gugat cerai Insanul Fahmi seusai Lebaran, pilih fokus pada anak.

Baca Juga:

Kemudian, Polda Metro Jaya telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Dokter Richard Lee (DRL) pada Kamis (19/2). 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tanggapan Atta Halilintar

Dia merasa hal tersebut bisa jadi hanya salah paham, terutama ketika momen foto bersama yang membuat netizen menuding Gen Halilintar mengabaikan Aurel Hermansyah.

Baca Juga:

"Mungkin di momen itu tiba-tiba lagi di mana gitu ya, misalnya ada yang lagi ke toilet atau ambil makanan, pas lagi enggak terfoto," kata Atta Halilintar saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Tanggapan Atta Halilintar Soal Kabar Aurel Hermansyah Diabaikan Gen Halilintar

Rangkuman 3 berita artis terheboh, tanggapan Atta Halilintar soal Aurel Hermansyah, Wardatina Mawa siap gugat cerai, Richard Lee tidak ditahan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI