3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil Ogah Damai, Leony Beri Kritikan Tajam
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Leony Vitria memberikan kritikan pedas terkait anggaran Pemkot Tangsel yang dinilai tak tepat sasaran.
Kritikan Leony Vitria, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (23/9).
Kemudian, penyanyi Tiara Andini kembali menyapa pendengar lewat single baru yang diberi judul Adu Bola Mata.
Sementara itu, mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ogah berdamai dengan selebgram Lisa Mariana.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:
1. Kritikan Leony Vitria
Melalui akun Instagram pribadinya, dia menyoroti sejumlah pos anggaran yang menurutnya tidak sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
Leony menegaskan, data yang dibagikannya bersumber dari dokumen resmi milik Pemkot Tangsel yang dapat diakses publik.
Baca selengkapnya: Anggaran Alat Tulis Kantor Pemkot Tangsel Capai Rp 38 Miliar, Leony: Itu Beli ATK Atau Pabriknya?
Rangkuman 3 berita artis terheboh, kritikan tajam Leony Vitria, alasan Ridwan Kamil ogah damai, Tiara Andaini kembali dengan Adu Bola Mata.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wali Kota Tangsel Merespons Kritik Leony soal Makan Minum Rp66 M, Silakan Dicermati
- Ridwan Kamil Pilih Lanjutkan Proses Hukum Sampai Tuntas
- Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
- Dijadwalkan Mediasi di Bareskrim Polri, Lisa Mariana & Ridwan Kamil Kompak Hanya Diwakili Kuasa Hukum
- Tiara Andini Kembali dengan Adu Bola Mata
- Anggaran Alat Tulis Kantor Pemkot Tangsel Capai Rp 38 Miliar, Leony: Itu Beli ATK Atau Pabriknya?