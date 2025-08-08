3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil Tes DNA, Ranggo Divonis 2 Tahun Penjara
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil dijadwalkan menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).
Tes DNA Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis kemarin.
Kemudian, YouTuber Ranggo akhirnya divonis 2 tahun penjara terkait kasus dugaan penggelapan Rp 3 miliar.
Sementara itu, grup vokal asal Irlandia, Westlife memberikan kejutan spesial untuk penggemar di Indonesia.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ridwan Kamil Tes DNA
Tes tersebut dilakukan terkait laporan pencemaran baik sekaligus pembuktian soal siapa ayah dari anak Lisa Mariana.
Jadwal tes DNA dkungkapkan oleh pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar saat dihubungi awak media.
Baca selengkapnya: Hari Ini, Ridwan Kamil Dijadwalkan Jalani Tes DNA
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ridwan Kamil tes DNA, YouTuber Ranggo divonis 2 tahun penjara, fan asal Indonesia dapat paket gratis dari Westlife.
