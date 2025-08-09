menu
3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil Ungkap Fakta, Lisa Mariana Menangis

3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil Ungkap Fakta, Lisa Mariana Menangis

Selebgram Lisa Mariana. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil memberi pernyataan setelah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8).

Pernyataan Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (8/8).

Sementara itu, Lisa Mariana mengaku sedih saat menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta.

Kemudian, Dahlia Poland mengaku sudah berupaya untuk mempertahankan pernikahannya dengan Fandy Christian selama ini.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Inisiatif Ridwan Kamil Tes DNA

Mantan gubernur Jawa Barat itu mengatakan fakta bahwa, tes DNA tersebut dilakukan atas inisiatif dari pihaknya.

“Jadi, kami berinisiatif biar (masalah) enggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” kata Ridwan Kamil dilansir Antara.

Baca selengkapnya: Setelah Tes DNA, Ridwan Kamil Ungkap Sebuah Fakta

