3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil–Atalia Pisah Baik-baik, Ammar Zoni Mau Nikah Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menyatakan sepakat untuk berpisah secara baik-baik.

Keputusan Ridwan Kamil dan Atalia berpisah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (21/12).

Kemudian, Ammar Zoni akhirnya bisa bertemu dengan kekasihnya, Dokter Kamelia ketika menjalani persidangan.

Sementara itu, musikus Ahmad Dhani memberi bocoran soal rencana pernikahan anaknya, El Rumi dengan Syifa Hadju.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ridwan Kamil dan Atalia Sepakat Pisah Baik-Baik

Hal tersebut disampaikan setelah kedua pihak menjalani proses mediasi terkait gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, mengatakan mediasi dilakukan di luar Pengadilan Agama Bandung atas persetujuan majelis hakim dan dihadiri mediator yang ditunjuk pengadilan.

