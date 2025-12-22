menu
3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil–Atalia Pisah Baik-baik, Ammar Zoni Mau Nikah Lagi

Ridwan Kamil bersama Atalia Praratya di Kota Bandung, Jawa Barat. Foto: Rubby Jovan/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menyatakan sepakat untuk berpisah secara baik-baik.

Keputusan Ridwan Kamil dan Atalia berpisah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (21/12).

Kemudian, Ammar Zoni akhirnya bisa bertemu dengan kekasihnya, Dokter Kamelia ketika menjalani persidangan.

Baca Juga:

Sementara itu, musikus Ahmad Dhani memberi bocoran soal rencana pernikahan anaknya, El Rumi dengan Syifa Hadju.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ridwan Kamil dan Atalia Sepakat Pisah Baik-Baik

Hal tersebut disampaikan setelah kedua pihak menjalani proses mediasi terkait gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, mengatakan mediasi dilakukan di luar Pengadilan Agama Bandung atas persetujuan majelis hakim dan dihadiri mediator yang ditunjuk pengadilan.

Baca selengkapnya: Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Sepakat Berpisah Secara Baik-baik

