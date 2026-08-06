menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Rizky Billar Ditipu Sampai Rp 3,1 Miliar, Ruben Onsu Geram

3 Berita Artis Terheboh: Rizky Billar Ditipu Sampai Rp 3,1 Miliar, Ruben Onsu Geram

3 Berita Artis Terheboh: Rizky Billar Ditipu Sampai Rp 3,1 Miliar, Ruben Onsu Geram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pesinetron Rizky Billar. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu membantah isu HIV yang menyeret namanya dan ikut menyinggung mantan istrinya, Sarwendah.

Bantahan Ruben terkait isu mengidap HIV, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (5/8).

Kemudian, proses hukum terkait gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus bergulir.

Baca Juga:

Sementara itu, Rizky Billar diduga menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan dana mencapai Rp 3,1 miliar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Geram Dituding Mengidap HIV

Saat memberikan klarifikasi melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya pada Senin (3/8), Ruben juga menyinggung nama mantan istrinya, Sarwendah.

Baca Juga:

Ruben mengaku geram karena terus dikaitkan dengan isu penyakit menular seksual.

Baca selengkapnya: Geram Dituding Mengidap HIV, Ruben Onsu Sebut Nama Sarwendah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu geram dituding mengidap HIV, tak khawatir soal hasil gugatan hak asuh anak, Rizky Billar ditipu Rp 3,1 miliar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co