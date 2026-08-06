3 Berita Artis Terheboh: Rizky Billar Ditipu Sampai Rp 3,1 Miliar, Ruben Onsu Geram
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu membantah isu HIV yang menyeret namanya dan ikut menyinggung mantan istrinya, Sarwendah.
Bantahan Ruben terkait isu mengidap HIV, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (5/8).
Kemudian, proses hukum terkait gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus bergulir.
Sementara itu, Rizky Billar diduga menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan dana mencapai Rp 3,1 miliar.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ruben Geram Dituding Mengidap HIV
Saat memberikan klarifikasi melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya pada Senin (3/8), Ruben juga menyinggung nama mantan istrinya, Sarwendah.
Ruben mengaku geram karena terus dikaitkan dengan isu penyakit menular seksual.
Baca selengkapnya: Geram Dituding Mengidap HIV, Ruben Onsu Sebut Nama Sarwendah
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu geram dituding mengidap HIV, tak khawatir soal hasil gugatan hak asuh anak, Rizky Billar ditipu Rp 3,1 miliar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Merasa Dikhianati Orang Terdekat, Rizky Billar Curhat Uang Rp 3,1 Miliar Ditilep
- Ruben Onsu Tidak Khawatir Soal Hasil Gugatan Hak Asuh Anak
- 3 Berita Artis Terheboh: Ruben Buka Suara soal Isu Mengidap HIV, Ariana Grande Pengin Vakum
- Geram Dituding Mengidap HIV, Ruben Onsu Sebut Nama Sarwendah
- Pihak Ruben Onsu Beri Jawaban Tegas Soal Isu Perselingkuhan
- Buka Suara soal Isu HIV, Ruben Onsu Ungkap Hasil Tes Non-Reaktif