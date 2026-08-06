3 Berita Artis Terheboh: Rizky Billar Ditipu Sampai Rp 3,1 Miliar, Ruben Onsu Geram

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu membantah isu HIV yang menyeret namanya dan ikut menyinggung mantan istrinya, Sarwendah.

Bantahan Ruben terkait isu mengidap HIV, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (5/8).

Kemudian, proses hukum terkait gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus bergulir.

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Sementara itu, Rizky Billar diduga menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan dana mencapai Rp 3,1 miliar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Geram Dituding Mengidap HIV

Saat memberikan klarifikasi melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya pada Senin (3/8), Ruben juga menyinggung nama mantan istrinya, Sarwendah.

Ruben mengaku geram karena terus dikaitkan dengan isu penyakit menular seksual.

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