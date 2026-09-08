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3 Berita Artis Terheboh: Robert Pattinson Lakukan Riset Demi Primetime, Al Pasang Badan

3 Berita Artis Terheboh: Robert Pattinson Lakukan Riset Demi Primetime, Al Pasang Badan
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Al Ghazali. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Robert Pattinson mengungkap riset yang dilakukannya demi memerankan karakter yang terinspirasi dari Chris Hansen, dalam film Primetime.

Riset Robert Pattinson soal karakter di film Primetime, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (7/9).

Kemudian, Alyssa Daguise tak urung menjadi sasaran komentar negatif netizen terkait peubahan bentuk tubuhnya, setelah melahirkan buah hati pertama.

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Sementara itu, band rock, Superglad sukses menggelar konser bertajuk 'Kemarin, Hari Ini, Selamanya' di Plaza Mebel, Fatmawati, Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Robert Pattinson Ungkap Riset yang Dilakukan Demi Primetime

Film produksi A24 itu tayang perdana di Festival Venesia 2026 pada Sabtu (5/9).

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Primetime yang digarap oleh Lance Oppenheim bahkan menerima tepuk tangan selama hampir delapan menit setelah pemutaran berakhir.

Robert Pattinson turut hadir bersama para pemain dan tim produksi dalam pemutaran film Primetime.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Robert Pattinson lakukan riset demi Primetime, Al Ghazali pasang badan, Superglad beri penghormatan untuk mendiang Dadi.

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