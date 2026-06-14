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3 Berita Artis Terheboh: Roger dan Cuy Meyriska Terseret Kasus Hanania, Raffi Beri Penjelasan

3 Berita Artis Terheboh: Roger dan Cuy Meyriska Terseret Kasus Hanania, Raffi Beri Penjelasan
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Roger Danuarta dan Cut Meyriska. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Jakarta, Tenholes, baru saja merilis maxi-single yang bertitel Membakar Malam.

Singel baru Tenholes, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (13/6).

Sementara itu, Raffi Ahmad mengklarifikasi kabar namanya muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

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Kemudian, pasangan Roger Danuarta dan Cut Meyriska turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan travel umrah Hanania Group.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tenholes Persembahkan Membakar Malam

Dirilis melalui kerja sama dengan label rekaman demajors, maxi-single tersebut terdiri dari dua lagu yakni Membakar Malam dan Tiga.

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Grup beranggotakan Ukien Skins (vokal), Cepy (gitar), Endry (gitar), Cpx (mandolin), Lettoys (bass), Andyan Gorust (drum) itu kembali menyuguhkan lagu yang bermuatan punk rock dengan sentuhan instrumen mandolin.

Baca selengkapnya: Membakar Malam, Persembahan Terbaru dari Tenholes

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Tenholes persembahkan Membakar Malam, Raffi Ahmad beri penjelasan, Roger Danuarta dan Cut Meyriska terseret kasus Hanania.

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