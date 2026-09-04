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3 Berita Artis Terheboh: Rony Persembahkan Dunia, Audi Sampaikan Curahan Hati

3 Berita Artis Terheboh: Rony Persembahkan Dunia, Audi Sampaikan Curahan Hati
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Audi Marissa. Foto: Instagram Audi Marissa/audimarissa

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Audi Marissa dan Anthony Xie tengah berada di ambang perceraian.

Sidang cerai Audi dan Anthony, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (3/9).

Kemudian, pPihak Audi Marissa akhirnya buka suara mengenai perceraian hingga soal hak asuh anak.

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Sementara itu, Rony Parulian mempersembahkan album terbaru yang berjudul Dunia dan Seisinya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sidang Cerai Audi dan Anthony

Adapun gugatan cerai itu didaftarkan oleh Audi Marissa melalui kuasa hukumnya. Gugatan cerai itu teregister di PN Jakarta Selatan dengan nomor 957/Pdt.G/2026.

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Menjelang sidang cerai digelar, Audi Marissa menyampaikan curahan hati melalui akun miliknya di Instagram.

Baca selengkapnya: Sidang Cerai Digelar Hari Ini, Audi Marissa Sampaikan Curahan Hati

Rangkuman 3 berita artis terheboh, sidang cerai Audi Marissa dan Anthony Xie berlanjut, bahas hak asuh anak, Rony Parulian persembahkan dunia dan seisinya.

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