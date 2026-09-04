3 Berita Artis Terheboh: Rony Persembahkan Dunia, Audi Sampaikan Curahan Hati
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Audi Marissa dan Anthony Xie tengah berada di ambang perceraian.
Sidang cerai Audi dan Anthony, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (3/9).
Kemudian, pPihak Audi Marissa akhirnya buka suara mengenai perceraian hingga soal hak asuh anak.
Sementara itu, Rony Parulian mempersembahkan album terbaru yang berjudul Dunia dan Seisinya.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Sidang Cerai Audi dan Anthony
Adapun gugatan cerai itu didaftarkan oleh Audi Marissa melalui kuasa hukumnya. Gugatan cerai itu teregister di PN Jakarta Selatan dengan nomor 957/Pdt.G/2026.
Menjelang sidang cerai digelar, Audi Marissa menyampaikan curahan hati melalui akun miliknya di Instagram.
Baca selengkapnya: Sidang Cerai Digelar Hari Ini, Audi Marissa Sampaikan Curahan Hati
Rangkuman 3 berita artis terheboh, sidang cerai Audi Marissa dan Anthony Xie berlanjut, bahas hak asuh anak, Rony Parulian persembahkan dunia dan seisinya.
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