jpnn.com, JAKARTA - YouTuber IShowSpeed menghebohkan jagat dunia maya gara-gara obrolannya dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

Obrolan IShowSpeed dan Barack Obama, jadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (18/11).

Kemudian, Roy Marten memberi tanggapan soal polemik yang menyeret putranya, Gading Marten, bersama grup The Dudas Minus One.

Sementara itu, Gading Marten menunjukkan solidaritasnya di tengah polemik yang menerpa grup motor The Dudas Minus One.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. IShowSpeed Ungkap Cara Belajar Bahasa Indonesia

Dalam perbincangan yang berlangsung secara daring, IShowSpeed berbahasa Indonesia kepada Barack Obama yang pernah menjalani masa kecil di Jakarta.

"Barack Obama, apa kabar?" kata IShowSpeed, Selasa (17/11).

Baca selengkapnya: Berbincang dengan Barack Obama, IShowSpeed Ungkap Cara Belajar Bahasa Indonesia