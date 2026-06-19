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3 Berita Artis Terheboh: Ruben Akan Umrah, Sarwendah Tunggu Waktu Mediasi

3 Berita Artis Terheboh: Ruben Akan Umrah, Sarwendah Tunggu Waktu Mediasi
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Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu memilih menunaikan ibadah umrah sebelum memenuhi permintaan mediasi dari Sarwendah.

Keputusan Ruben yang akan umrah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (18/6).

Kemudian, kuasa hukum Ruben Onsu menyampaikan perkembangan mengenai rencana pertemuan dengan Sarwendah.

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Sementara itu, malam puncak SCTV Music Awards 2026 menambah dua kategori penghargaan khusus.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Pengin Umrah

Agenda mediasi antara keduanya diperkirakan baru dapat berlangsung pada Juli 2026, sepulang Ruben Onsu beribadah umrah.

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Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang mengatakan surat permohonan pertemuan dari pihak Sarwendah telah diterima.

Baca selengkapnya: Ruben Onsu Pilih Umrah sebelum Mediasi dengan Sarwendah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu pengin umrah, Sarwendah menunggu waktu mediasi, SCTV Music Awards 2026 tambah kategori khusus

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