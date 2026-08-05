3 Berita Artis Terheboh: Ruben Buka Suara soal Isu Mengidap HIV, Ariana Grande Pengin Vakum
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu buka suara soal isu HIV dan menegaskan hasil tes kesehatannya menunjukkan non-reaktif.
Klarifikasi Ruben Onsu soal isu mengidap HIV, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (4/8).
Sementara itu, kuasa hukum Teddy Pardiyana memberi penjelasan terkait putusan ahli waris Lina Jubaedah.
Kemudian, Ariana Grande dikabarkan akan vakum dari panggung hiburan seusai menjalani rangkaian Eternal Sunshine Tour.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ruben Buka Suara soal Isu Mengidap HIV
Melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya, Senin (3/8), dia menegaskan hasil pemeriksaan kesehatannya menunjukkan status non-reaktif.
Ruben mengaku kecewa karena isu mengenai kondisi kesehatannya terus menjadi perbincangan publik. Menurutnya, kabar tersebut tidak berdasar dan telah berulang kali dibantah.
Baca selengkapnya: Buka Suara soal Isu HIV, Ruben Onsu Ungkap Hasil Tes Non-Reaktif
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu buka suara soal isu mengidap HIV, penjelasan kuasa hukum soal Teddy Pardiyana, Ariana Grande berencana vakum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Geram Dituding Mengidap HIV, Ruben Onsu Sebut Nama Sarwendah
- Pihak Ruben Onsu Beri Jawaban Tegas Soal Isu Perselingkuhan
- Buka Suara soal Isu HIV, Ruben Onsu Ungkap Hasil Tes Non-Reaktif
- Penjelasan Kuasa Hukum soal Teddy Pardiyana Jadi Ahli Waris Lina Jubaedah
- 3 Berita Artis Terheboh: Diding Boneng Meninggal, Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut
- Ariana Grande Berencana Vakum Seusai Tur, Ini Sebabnya