3 Berita Artis Terheboh: Ruben Buka Suara soal Isu Mengidap HIV, Ariana Grande Pengin Vakum

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu buka suara soal isu HIV dan menegaskan hasil tes kesehatannya menunjukkan non-reaktif.

Klarifikasi Ruben Onsu soal isu mengidap HIV, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (4/8).

Sementara itu, kuasa hukum Teddy Pardiyana memberi penjelasan terkait putusan ahli waris Lina Jubaedah.

Kemudian, Ariana Grande dikabarkan akan vakum dari panggung hiburan seusai menjalani rangkaian Eternal Sunshine Tour.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Buka Suara soal Isu Mengidap HIV

Melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya, Senin (3/8), dia menegaskan hasil pemeriksaan kesehatannya menunjukkan status non-reaktif.

Ruben mengaku kecewa karena isu mengenai kondisi kesehatannya terus menjadi perbincangan publik. Menurutnya, kabar tersebut tidak berdasar dan telah berulang kali dibantah.

Baca selengkapnya: Buka Suara soal Isu HIV, Ruben Onsu Ungkap Hasil Tes Non-Reaktif