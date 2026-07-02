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3 Berita Artis Terheboh: Ruben Daftarkan Gugatan Hak Asuh, Lagu Ciptaan Bupati Purwakarta Dikecam

3 Berita Artis Terheboh: Ruben Daftarkan Gugatan Hak Asuh, Lagu Ciptaan Bupati Purwakarta Dikecam
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Pembawa acara Ruben Onsu (kiri) dan kuasa hukumnya Minola Sebayang (kedua dari kanan). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Atalia Praratya mengecam Bupati Purwakarta Om Zein atas lagu 'Lalaki Langit, Lalanang Bejat' yang dinilai merendahkan dan menghina perempuan.

Kecaman Atalia untuk Bupati Purwakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (1/7).

Sementara itu, Ruben Onsu tampaknya sudah mantap untuk memperjuangkan hak asuh anak dari mantan istrinya, Sarwendah.

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Kemudian, Fajar Nugra membagikan pengalamannya saat harus melakoni adegan intim dengan lawan mainnya, Givina.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Atalia Praratya Kecam Keras Lagu Ciptaan Bupati Purwakarta

Dia bertambah geram karena lagu yang merendahkan perempuan itu dibuat kepala daerah di Jawa Barat.

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Dalam unggahan di akun Instagram @ataliapr, Atalia Praratya mengunggah lagu ciptaan Om Zein berjudul 'Lalaki Langit, Lalanang Bejat' yang diunggah pada 19 Januari 2026.

Baca selengkapnya: Atalia Praratya Kecam Keras Lagu Ciptaan Bupati Purwakarta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, lagu ciptaan Bupati Purwakarta dikecam, Ruben Onsu daftarkan gugatan hak asuh, Fajar Nugra takut beradegan mesra

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