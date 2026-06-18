3 Berita Artis Terheboh: Ruben dan Sarwendah Akan Mediasi, Lesti Bicara Kura-Kura dalam Perahu

jpnn.com, JAKARTA - Upaya mediasi Sarwendah dan Ruben Onsu masih menunggu kepastian jadwal pertemuan pada Juli 2026.

Kabar rencana mediasi Sarwendah dan Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (17/6).

Kemudian, penyanyi dangdut Lesti Kejora akhirnya merilis lagu terbaru yang bertitel Kura Kura Dalam Perahu.

Sementara itu, sutradara Bayu Skak merilis film terbarunya bergenre komedi sci-fi berjudul Foufo.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Perkembangan Terbaru Mediasi Ruben dan Sarwendah

Meski surat permohonan mediasi dari Sarwendah telah diterima, proses tersebut belum memasuki tahap pelaksanaan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengatakan pihaknya sudah menerima surat yang diajukan Sarwendah sebagai upaya membuka komunikasi pascaperceraian.

Baca selengkapnya: Kuasa Hukum Ungkap Perkembangan Terbaru Mediasi Ruben dan Sarwendah