3 Berita Artis Terheboh: Ruben Laporkan Dua Orang, Akun Instagram Sarwendah Terancam Diblokir

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu melaporkan dua pihak ke kepolisian atas dugaan perekaman pembicaraan tanpa izin serta penyebaran hasil rekaman melalui media sosial.

Laporan Ruben Onsu atas kasus perekaman ilegal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (14/10).

Sementara itu, akun Instagram Sarwendah terancam diblokir setelah mengunggah konten video call Ruben Onsu.

Kemudian, rumah produksi Studio Antelope baru saja merampungkan syuting film terbaru yang berjudul Perayaan Pertama.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Laporkan Dua Orang

Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang mengatakan laporan itu dibuat pada Selasa (13/10) dini hari.

Adapun dua pihak yang dilaporkan, yakni berinisial AA atau AO dan F atau Y.

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