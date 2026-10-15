3 Berita Artis Terheboh: Ruben Laporkan Dua Orang, Akun Instagram Sarwendah Terancam Diblokir
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu melaporkan dua pihak ke kepolisian atas dugaan perekaman pembicaraan tanpa izin serta penyebaran hasil rekaman melalui media sosial.
Laporan Ruben Onsu atas kasus perekaman ilegal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (14/10).
Sementara itu, akun Instagram Sarwendah terancam diblokir setelah mengunggah konten video call Ruben Onsu.
Kemudian, rumah produksi Studio Antelope baru saja merampungkan syuting film terbaru yang berjudul Perayaan Pertama.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ruben Laporkan Dua Orang
Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang mengatakan laporan itu dibuat pada Selasa (13/10) dini hari.
Adapun dua pihak yang dilaporkan, yakni berinisial AA atau AO dan F atau Y.
Baca selengkapnya: Pilih Jalur Hukum, Ruben Onsu Laporkan 2 Orang Terkait Dugaan Rekaman Ilegal
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu laporkan dua orang, akun Instagram Sarwendah terancam diblokir, Nana Mirdad kritik soal karhutla
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Video Ruben Onsu Hilang dari Instagram, Sarwendah: Bukan Saya Hapus
- Ruben Onsu Mulai Rasakan Dampak Video Viral di Medsos, Brand Ikut Diserang
- Ruben Onsu Tutup Pintu Damai untuk Sarwendah, Proses Hukum Berlanjut
- Gegara Konten Video Call Ruben Onsu, Akun Instagram Sarwendah Terancam Diblokir
- Nana Mirdad Kritik Pernyataan Pejabat soal Karhutla, Singgung Empati
- Soal Laporan Ruben Onsu, Polisi Segera Periksa Para Saksi