3 Berita Artis terheboh: Ruben Laporkan Sarwendah, Unggahan Maia Dikritik
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Maia Estianty singgung rezeki seret dan sedekah, pernyataannya menuai kritik dari sejumlah netizen.
Isi unggahan Maia Estianty, di Threads, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (12/10).
Sementara itu, laporan Ruben Onsu terhadap Sarwendah masih diproses polisi dan menunggu hasil penyelidikan.
Kemudian, momentum kedatangan Andrea Bocelli ke Indonesia menjadi kesempatan untuk melihat potensi Indonesia dalam percakapan kebudayaan global.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Isi Unggahan Maia
Pandangannya tentang pentingnya berusaha untuk mendapatkan rezeki dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup meski telah bekerja keras.
Melalui akun Threads @maiaestiantyreal, Maia mengingatkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki jaminan rezeki dari Allah.
Baca selengkapnya: Ini Isi Unggahan Maia Estianty yang Menuai Kritik dari Netizen
Rangkuman 3 berita artis terheboh, isi unggahan Maia Estianty, Ruben Onsu laporkan Sarwendah, konser Andrea Bocelli jadi promosi budaya.
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