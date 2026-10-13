3 Berita Artis terheboh: Ruben Laporkan Sarwendah, Unggahan Maia Dikritik

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Maia Estianty singgung rezeki seret dan sedekah, pernyataannya menuai kritik dari sejumlah netizen.

Isi unggahan Maia Estianty, di Threads, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (12/10).

Sementara itu, laporan Ruben Onsu terhadap Sarwendah masih diproses polisi dan menunggu hasil penyelidikan.

Kemudian, momentum kedatangan Andrea Bocelli ke Indonesia menjadi kesempatan untuk melihat potensi Indonesia dalam percakapan kebudayaan global.

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1. Isi Unggahan Maia

Pandangannya tentang pentingnya berusaha untuk mendapatkan rezeki dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup meski telah bekerja keras.

Melalui akun Threads @maiaestiantyreal, Maia mengingatkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki jaminan rezeki dari Allah.

Baca selengkapnya: Ini Isi Unggahan Maia Estianty yang Menuai Kritik dari Netizen