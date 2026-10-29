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3 Berita artis Terheboh: Ruben Onsu Belum Sepakat Berdamai, Shyalimar Malik Menangis

3 Berita artis Terheboh: Ruben Onsu Belum Sepakat Berdamai, Shyalimar Malik Menangis
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Shyalimar Malik. Foto: Source Youtube

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Shyalimar Malik membagikan cerita terbaru mengenai putranya, Ibrahim Malik.

Cerita tentang anak Shyalimar Malik, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (28/10).

Kemudian, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas memberikan tanggapan terkait penawaran resume perdamaian dari Sarwendah dalam proposal mediasi.

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Sementara itu, Ruben Onsu belum sepakat berdamai dengan Sarwendah terkait cicilan rumah yang menjadi sengketa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Shyalimar Malik Menangis

Melalui akun di Instagram, dia mengunggah foto sang putra yang berhasil menjadi MVP dalam sebuah turnamen basket antarklub.

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Ketika dihubungi awak media mengenai hal tersebut, Shyalimar Malik mengungkapkan kebahagiaannya atas prestasi yang diraih buah hatinya.

Baca selengkapnya: Putranya Berprestasi, Shyalimar Malik Menangis Gara-gara Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Shyalimar Malik menangis, komentar soal proposal damai Sarwendah, Ruben Onsu belum sepakat berdamai.

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