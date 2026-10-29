3 Berita artis Terheboh: Ruben Onsu Belum Sepakat Berdamai, Shyalimar Malik Menangis
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Shyalimar Malik membagikan cerita terbaru mengenai putranya, Ibrahim Malik.
Cerita tentang anak Shyalimar Malik, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (28/10).
Kemudian, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas memberikan tanggapan terkait penawaran resume perdamaian dari Sarwendah dalam proposal mediasi.
Sementara itu, Ruben Onsu belum sepakat berdamai dengan Sarwendah terkait cicilan rumah yang menjadi sengketa.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Shyalimar Malik Menangis
Melalui akun di Instagram, dia mengunggah foto sang putra yang berhasil menjadi MVP dalam sebuah turnamen basket antarklub.
Ketika dihubungi awak media mengenai hal tersebut, Shyalimar Malik mengungkapkan kebahagiaannya atas prestasi yang diraih buah hatinya.
Baca selengkapnya: Putranya Berprestasi, Shyalimar Malik Menangis Gara-gara Ini
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Shyalimar Malik menangis, komentar soal proposal damai Sarwendah, Ruben Onsu belum sepakat berdamai.
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