3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Bicara soal Nafkah Anak, Amanda Disebut Makin Cantik

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Ruben Onsu dengan mantan istrinya, Sarwendah tampaknya kembali memanas.

Kabar panasnya hubungan Ruben dan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (2/6).

Kemudian, pihak Ruben mengeklaim pernah menghubungi Sarwendah, untuk meminta bertemu dengan buah hati mereka.

Sementara itu, Fajar Sadboy memuji aura cantik Amanda Manopo yang semakin terpancar semenjak hamil.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Buka Suara soal Nafkah Anak

Ruben Onsu disebut-sebut tak memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama enam bulan terakhir.

Tak mau isu itu menjadi bola liar, Ruben Onsu akhirnya memilih untuk angkat bicara.

Baca selengkapnya: Soal Tidak Memberikan Nafkah Anak, Ruben Onsu Buka Suara