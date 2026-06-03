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3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Bicara soal Nafkah Anak, Amanda Disebut Makin Cantik

3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Bicara soal Nafkah Anak, Amanda Disebut Makin Cantik
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Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Ruben Onsu dengan mantan istrinya, Sarwendah tampaknya kembali memanas.

Kabar panasnya hubungan Ruben dan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (2/6).

Kemudian, pihak Ruben mengeklaim pernah menghubungi Sarwendah, untuk meminta bertemu dengan buah hati mereka.

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Sementara itu, Fajar Sadboy memuji aura cantik Amanda Manopo yang semakin terpancar semenjak hamil.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Buka Suara soal Nafkah Anak

Ruben Onsu disebut-sebut tak memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama enam bulan terakhir.

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Tak mau isu itu menjadi bola liar, Ruben Onsu akhirnya memilih untuk angkat bicara.

Baca selengkapnya: Soal Tidak Memberikan Nafkah Anak, Ruben Onsu Buka Suara

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu buka suara soal nafkah anak, kuasa hukum ungkap respons Sarwendah, Amanda Manopo disebut makin cantik saat hamil

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