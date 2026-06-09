3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Disebut Mantan Ayah, Raisa Menangis
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa tidak kuasa menahan tangis saat menggelar 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center.
Tangis Raisa di konser, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (8/6).
Sementara itu, presenter Ruben Onsu memberi tanggapan soal pernyataan salah satu kuasa hukum Sarwendah.
Kemudian, ada yang menarik dari film terbaru produksi Falcon Pictures, yakni Warkop DKI: Viralin Dong.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Raisa Menangis di Panggung
Momen tersebut terjadi ketika dirinya mengenang kepergian sang ibunda, Ria Mariaty, yang berpulang 29 November 2025 lalu.
"Ini pertama kalinya aku konser (tunggal) tanpa ibu," kata Raisa di atas panggung.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Raisa menangis, Ruben Onsu disebut mantan ayah, film Warkop DKI: Viralin Dong segera tayang.
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