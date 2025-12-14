menu
3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Sampaikan Pesan Haru, Ridwan Kamil Merespons
Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan sebuah pesan mengharukan untuk anak angkatnya, Betrand Peto.

Pesan haru Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (13/12).

Kemudian, gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil terkait perbuatan melawan hukum resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Sementara itu, puncak Bluevocation Creative Festival 2025 yang digelar SMK Budi Luhur sukses digelar. 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Onsu Sampaikan Pesan haru

Melalui akun miliknya di Instagram, dia meminta Betrand Peto untuk tidak khawatir terhadap apa pun yang dijalani.

"Jangan mengkhawatirkan apapun Ko, karena doaku pasti tak henti untuk kamu dan kedua adikmu," ungkap Ruben Onsu, Sabtu (13/12).

Baca selengkapnya: Ruben Onsu Sampaikan Pesan Mengharukan untuk Betrand Peto

Rangkuman 3 berita artis terheboh: pesan haru Ruben Onsu, respons Ridwan Kamil soal gugatan Lisa Mariana, Bluvocation Creative Festival 2025 sukses digelar

