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3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Segera Diperiksa, Ibunda Deddy Corbuzier Meninggal

3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Segera Diperiksa, Ibunda Deddy Corbuzier Meninggal
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Pembawa acara Ruben Onsu. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-rock Indonesia, Tiket, mengumumkan sekaligus memperkenalkan vokalis baru yakni Rifqi FTR.

Kehadiran Rifqi sebagai vokalis baru Tiket band, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (26/8).

Kemudian, Ruben Onsu segera diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.

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Sementara itu, kabar duka datang dari selebritas Dedy Corbuzier. Pasalnya sang ibunda dikabarkan meninggal dunia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tiket Perkenalkan Vokalis Baru

Momen bersejarah itu terjadi ketika Tiket tampil di Urban Forest, Jakarta Selatan, pada 23 Agustus 2026.

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Penampilan tersebut menandai era baru perjalanan musik Tiket yang telah berdiri sejak 2000 silam.

Baca selengkapnya: Tiket Akhirnya Perkenalkan Vokalis Baru

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Tiket perkenalkan vokalis baru, Ruben Onsu segera diperiksa, ibunda Deddy Corbuzier meninggal dunia.

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