3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Segera Diperiksa, Ibunda Deddy Corbuzier Meninggal

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-rock Indonesia, Tiket, mengumumkan sekaligus memperkenalkan vokalis baru yakni Rifqi FTR.

Kehadiran Rifqi sebagai vokalis baru Tiket band, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (26/8).

Kemudian, Ruben Onsu segera diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.

Sementara itu, kabar duka datang dari selebritas Dedy Corbuzier. Pasalnya sang ibunda dikabarkan meninggal dunia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tiket Perkenalkan Vokalis Baru

Momen bersejarah itu terjadi ketika Tiket tampil di Urban Forest, Jakarta Selatan, pada 23 Agustus 2026.

Penampilan tersebut menandai era baru perjalanan musik Tiket yang telah berdiri sejak 2000 silam.

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