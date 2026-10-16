3 Berita Artis Terheboh: Ruben Rasakan Dampak Video, Sarwendah: Bukan Saya Hapus

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu mulai merasakan dampak negatif dari beredarnya video yang dikaitkan dengan dirinya di media sosial.

Dampak negatif yang dirasakan Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (15/10).

Kemudian, Sarwendah buka suara mengenai hilangnya unggahan rekaman panggilan video yang diduga Ruben Onsu di akun Instagram miliknya.

Sementara itu, Vacations, band indie-rock asal Australia, akhirnya merilis album terbaru yang bertitel Pursuit of Anything.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ruben Mulai Rasakan Dampak Video Viral

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan bahwa sejumlah akun media sosial mulai menyerang kliennya maupun brand yang berkaitan dengannya.

"Ya, jadi sudah mulai artinya itu ada orang yang mengkait-kaitkan video itu dengan Ruben Onsu dan kemudian sudah mulai ada akun-akun yang saya tidak tahu apakah itu akun fake ataukah akun yang rill yang sudah menyerang lingkungan Ruben," ujar Minola Sebayang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/10).

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