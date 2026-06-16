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3 Berita Artis Terheboh: Ruben Sindir Kekasih Sarwendah, Delegasi Indonesia Jadi Juara di Korea

3 Berita Artis Terheboh: Ruben Sindir Kekasih Sarwendah, Delegasi Indonesia Jadi Juara di Korea
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Presenter Ruben Onsu. ilustrasi. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Anisa Rahma dan Anadito Dwis mengungkapkan penyebab kebakaran rumah mereka di Bandung, beberapa waktu lalu.

Penyebab kebakaran di rumah Anisa Rahma, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (15/6).

Sementara itu, presenter Ruben Onsu menyampaikan sindiran untuk kekasih Sarwendah, Giorgio Antonio.

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Kemudian, delegasi Indonesia menyabet gelar Juara 1 Speed Female dan Juara 2 Speed Male dalam ajang Pump It Up Asia Pasifik 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lilin jadi penyebab kebakaran rumah Anisa

Anisa Rahma mengungkapkan kebakaran tersebut bermula dari sebuah lilin yang digunakan sang ibunda untuk mengusir lalat pada malam hari itu.

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Namun, pada malam itu dia menduga sang ibunda lupa mematikan lilin tersebut dan ketiduran.

Baca selengkapnya: Penyebab Kebakaran Rumah Anisa Rahma Berawal dari Lilin untuk Usir Lalat

Rangkuman 3 berita artis terheboh, penyebab kebakaran di rumah Anisa Rahma, Ruben Onsu sindir kekasih Sarwendah, delegasi Indonesia jadi juara di Korea.

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