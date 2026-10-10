3 Berita Artis Terheboh: Ruben Soroti Momen Anaknya Live, Nunung: Aku Ambruk
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Midnight Darlings akhirnya merilis album perdana yang bertitel It’s Midnight Darling.
Proses rekaman The Midnight, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (9/10).
Kemudian, Nunung akhirnya memberi penjelasan soal ketidakhadiran dirinya saat pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby.
Sementara itu, Ruben Onsu kembali menyoroti kegiatan jualan melalui live streaming yang melibatkan anak-anaknya.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. The Midnight Darlings Sempat Menangis
Album tersebut diluncurkan setelah grup beranggotakan Jevin Julian, Vanesha Prescilla, dan Aldrienko Pakusadewo itu memperkenalkan diri melalui empat single sebelumnya.
Berisikan 14 lagu, album It’s Midnight Darling menjadi rangkuman dari eksplorasi musikal dan emosional The Midnight Darlings sejak terbentuk.
Baca selengkapnya: Sempat Menangis Saat Rekaman, The Midnight Darlings Akhirnya Rilis Album Perdana
Rangkuman 3 berita artis terheboh, The Midnight Darlings sempat menangis, Nunung ambruk, Ruben Onsu kembali soroti anaknya yang berjualan live
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