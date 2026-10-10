3 Berita Artis Terheboh: Ruben Soroti Momen Anaknya Live, Nunung: Aku Ambruk

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Midnight Darlings akhirnya merilis album perdana yang bertitel It’s Midnight Darling.

Proses rekaman The Midnight, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (9/10).

Kemudian, Nunung akhirnya memberi penjelasan soal ketidakhadiran dirinya saat pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby.

Sementara itu, Ruben Onsu kembali menyoroti kegiatan jualan melalui live streaming yang melibatkan anak-anaknya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. The Midnight Darlings Sempat Menangis

Album tersebut diluncurkan setelah grup beranggotakan Jevin Julian, Vanesha Prescilla, dan Aldrienko Pakusadewo itu memperkenalkan diri melalui empat single sebelumnya.

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Berisikan 14 lagu, album It’s Midnight Darling menjadi rangkuman dari eksplorasi musikal dan emosional The Midnight Darlings sejak terbentuk.

Baca selengkapnya: Sempat Menangis Saat Rekaman, The Midnight Darlings Akhirnya Rilis Album Perdana