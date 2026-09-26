3 Berita Artis Terheboh: Ruben Tagih Uang Proyek Film, Sengketa PARFI Masuk Babak Baru

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Ki Kusumo dalam sengketa kepengurusan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI).

Sengketa kepengurusan PARFI, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (25/9).

Kemudian, Ruben Onsu menagih hak uang yang seharusnya diterimanya kepada salah satu rekan produser 786 Production.

Sementara itu, film garapan sutradara Yosep Anggi Noen, Laut Bercerita terpilih sebagai penutup Jakarta Film Week (JFW).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sengketa PARFI Masuk Babak Baru

Dalam amar putusannya, MA menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Gugatan NO.”

Putusan tersebut membuat gugatan yang diajukan Alicia Djohar dan Gusti Randa dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Baca selengkapnya: MA Kabulkan Kasasi Ki Kusumo, Sengketa Kepengurusan PARFI Masuk Babak Baru