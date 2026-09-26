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3 Berita Artis Terheboh: Ruben Tagih Uang Proyek Film, Sengketa PARFI Masuk Babak Baru

3 Berita Artis Terheboh: Ruben Tagih Uang Proyek Film, Sengketa PARFI Masuk Babak Baru
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Ki Kusumo (memakai batik biru) saat diwawancarai awak media. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Ki Kusumo dalam sengketa kepengurusan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI).

Sengketa kepengurusan PARFI, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (25/9).

Kemudian, Ruben Onsu menagih hak uang yang seharusnya diterimanya kepada salah satu rekan produser 786 Production.

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Sementara itu, film garapan sutradara Yosep Anggi Noen, Laut Bercerita terpilih sebagai penutup Jakarta Film Week (JFW).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sengketa PARFI Masuk Babak Baru

Dalam amar putusannya, MA menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Gugatan NO.”

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Putusan tersebut membuat gugatan yang diajukan Alicia Djohar dan Gusti Randa dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Baca selengkapnya: MA Kabulkan Kasasi Ki Kusumo, Sengketa Kepengurusan PARFI Masuk Babak Baru

Rangkuman 3 berita artis terheboh, sengketa PARFI masuk babak baru, Ruben Onsu pertanyakan uang proyek film, Laut Bercerita jadi penutuf JFW 2026.

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