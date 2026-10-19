3 Berita Artis Terheboh: Ruben Ungkap Alasan Laporkan Sarwendah, Gong Yoo Terharu
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengungkap alasan dirinya melaporkan mantan istri, Sarwendah, ke polisi.
Alasan Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (18/10).
Kemudian, Ayu Ting Ting sukses mengguncang panggung Synchronize Fest 2026, Sabtu (17/10) malam.
Sementara itu, Gong Yoo mengungkapkan perasaannya setelah bertemu para penggemarnya di Indonesia.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritaya berikut:
1. Alasan Ruben Laporkan Sarwendah
Ruben menyebut langkah hukum tersebut diambil untuk menjaga harga dirinya di hadapan anak-anak, terutama agar rekaman itu tidak memengaruhi pandangan mereka terhadap dirinya.
Ruben mengaku khawatir video tersebut menimbulkan penilaian yang keliru terhadap dirinya, termasuk di lingkungan pertemanan anak-anaknya.
Baca selengkapnya: Ternyata Ini Alasan Ruben Onsu Laporkan Sarwendah soal Video Call
Rangkuman 3 berita artis terheboh, alasan Ruben Onsu laporkan Sarwendah, Ayu Ting Ting tampil di Synchronize Fest 2026, Gong Yoo terharu bertema penggemar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gong Yoo Ungkap Jadwal Tayang Drama Terbaru Bareng Song Hye-kyo
- Ternyata Ini Alasan Ruben Onsu Laporkan Sarwendah soal Video Call
- Gong Yoo Nyanyikan Lagu Favorit saat Fanmeeting di Jakarta
- Gong Yoo Terharu Bertemu Penggemar di Indonesia, Ini Sebabnya
- Tampil di Synchronize Fest 2026, Ayu Ting Ting Cerita Soal Ini
- 3 Berita Artis Terheboh: Suami Siti Badriah Jalani Vasektomi, Momo dan Geisha Reuni