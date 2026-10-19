3 Berita Artis Terheboh: Ruben Ungkap Alasan Laporkan Sarwendah, Gong Yoo Terharu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengungkap alasan dirinya melaporkan mantan istri, Sarwendah, ke polisi.

Alasan Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (18/10).

Kemudian, Ayu Ting Ting sukses mengguncang panggung Synchronize Fest 2026, Sabtu (17/10) malam.

Sementara itu, Gong Yoo mengungkapkan perasaannya setelah bertemu para penggemarnya di Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritaya berikut:

1. Alasan Ruben Laporkan Sarwendah

Ruben menyebut langkah hukum tersebut diambil untuk menjaga harga dirinya di hadapan anak-anak, terutama agar rekaman itu tidak memengaruhi pandangan mereka terhadap dirinya.

Baca Juga: Pengakuan Umi Kalsum Soal Sikap Pacar Baru Ayu Ting Ting

Ruben mengaku khawatir video tersebut menimbulkan penilaian yang keliru terhadap dirinya, termasuk di lingkungan pertemanan anak-anaknya.

Baca selengkapnya: Ternyata Ini Alasan Ruben Onsu Laporkan Sarwendah soal Video Call