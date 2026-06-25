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3 Berita Artis Terheboh: Ruben Ungkap Kebahagiaan, Ivan Beri Pesan untuk Ayu Ting Ting

3 Berita Artis Terheboh: Ruben Ungkap Kebahagiaan, Ivan Beri Pesan untuk Ayu Ting Ting
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Ivan Gunawan dan Ruben Onsu. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ivan Gunawan memberi tanggapan soal hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi.

Komentar Ivan soal asmara Ayu Ting Ting, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (24/6).

Kemudian, Hana Saraswati beradu akting dengan mendiang Gary Iskak dalam film Lastri: Arwah Kembang Desa.

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Sementara itu, Ruben Onsu bersyukur akhirnya dapat kembali bertemu dengan putrinya, Thalia dan Thania.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pesan Ivan untuk Ayu Ting Ting

Dia berpesan agar Ayu Ting Ting tidak hanya memakai perasaan, tetapi juga mengutamakan logika ketika menjalin hubungan.

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"Menjalani hubungannya enggak boleh pakai perasaan, pakai logika dulu nomor satu. Kalau pakai logika, insyaallah ke depannya sama-sama dewasa, sama-sama tahu porsinya masing-masing," kata Ivan Gunawan dalam program Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Ayu Ting Ting Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ini Pesan dari Ivan Gunawan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pesan Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting, Hana Saraswati Kenang berakting bareng Gary Iskak, Ruben Onsu ungkap rasa syutkur

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