3 Berita Artis Terheboh: Rumah Eko Patrio hingga Uya Kuya Digeruduk Massa, Verrell Tenang

3 Berita Artis Terheboh: Rumah Eko Patrio hingga Uya Kuya Digeruduk Massa, Verrell Tenang
Komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Patrio. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Sabtu (30/8), diramaikan dengan isu penjarahan di rumah Eko Patrio dan Uya Kuya.

Rumah kedua anggota DPR itu digeruduk massa seusai kediaman Ahmad Sahroni dijarah.

Kemudian, beredar video rumah Uya Kuya digeruduk massa di Jakarta, terdengar suara kaca pecah dari dalam.

Sementara itu, Verrell Bramasta anteng di tengah demo masyarakat terhadap DPR RI yang memanas.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Rumah Eko Patrio Dijarah

Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga menjadi sasaran penjarahan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul di Jalan Denpasar sejak pukul 20.00 WIB.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, rumah Eko Patrio dijarah, kediaman Uya Kuya digeruduk massa, Verrell Bramasta anteng.

