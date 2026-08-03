3 Berita artis Terheboh: Sandy Kenang Kebersamaan dengan Trisno Pas Band, Rizky Febian Merespons
jpnn.com, BANDUNG - Jenazah Bambang Sutrisno alias Trisno PAS Band dimakamkan di kawasan Bandung pada Minggu (2/8) pagi.
Pemakaman Trisno PAS Band, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu.
Kemudian, kepergian pemain bass PAS Band, Trisno meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan juga rekan-rekannya.
Sementara itu, Rizky Febian meespons putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung yang menetapkan Teddy Pardiyana sebagai salah satu ahli waris mendiang Lina Jubaedah.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pemakaman Trisno PAS Band di Bandung
Kabar tersebut diungkapkan oleh akun resmi PAS Band di Instagram.
"Insyaallah almarhum akan dimakamkan pada Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikutra, Bandung," ungkap Pas Band.
Baca selengkapnya: Ini Jadwal dan Lokasi Pemakaman Jenazah Trisno PAS Band
Rangkuman 3 berita artis terheboh, pemakaman Trisno PAS Band di Bandung, Sandy PAS Band kenang kebersamaan dengan mendiang, respons Rizky Febian
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