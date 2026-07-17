menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak, Vicky Ungkap Fakta soal Fangfang

3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak, Vicky Ungkap Fakta soal Fangfang

3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak, Vicky Ungkap Fakta soal Fangfang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sarwendah. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah buka suara mengenai isu ekspolitasi anak yang belakangan ramai dibicarakan.

Pernyataan Sarwendah soal isu eksploitasi anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (16/7).

Kemudian, Ari Irham mengungkapkan tantangan memerankan karakter dalam film terbarunya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

Baca Juga:

Sementara itu, Vicky Prasetyo membenarkan kabar bahwa dirinya telah menikah siri dengan perempuan bernama Fangfang.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan bahwa isu miring itu tak sesuai fakta.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pihak Sarwendah pun membantah soal isu eksploitasi anak tersebut.

Baca selengkapnya: Soal Isu Eksploitasi Anak, Sarwendah Tegaskan Hal Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sarwendah bantah eksploitasi anak, Ari Irham kesulitan jadi anak band, Vicky Prasetyo ungkap fakta soal Fangfang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI