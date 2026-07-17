3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak, Vicky Ungkap Fakta soal Fangfang

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah buka suara mengenai isu ekspolitasi anak yang belakangan ramai dibicarakan.

Pernyataan Sarwendah soal isu eksploitasi anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (16/7).

Kemudian, Ari Irham mengungkapkan tantangan memerankan karakter dalam film terbarunya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

Sementara itu, Vicky Prasetyo membenarkan kabar bahwa dirinya telah menikah siri dengan perempuan bernama Fangfang.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Bantah Eksploitasi Anak

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan bahwa isu miring itu tak sesuai fakta.

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Oleh karena itu, pihak Sarwendah pun membantah soal isu eksploitasi anak tersebut.

Baca selengkapnya: Soal Isu Eksploitasi Anak, Sarwendah Tegaskan Hal Ini