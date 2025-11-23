menu
3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Persulit Ruben, Kim Woo Bin Segera Menikah

3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Persulit Ruben, Kim Woo Bin Segera Menikah

3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Persulit Ruben, Kim Woo Bin Segera Menikah
Sarwendah Tan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Rock In Solo 2025 akan digelar di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah.

Pentas musik rock ini menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (22/11).

Kemudian, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah resmi umumkan rencana pernikahan mereka yang akan digelar tertutup di Seoul.

Sementara itu, Sarwendah membantah tudingan mempersulit mantan suaminya, Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Puluhan Band Bakal Tampil di Rock In Solo 2025

Festival musik, Rock In Solo 2025 akan digelar di Benteng Vastenburg, Solo, mulai hari ini, Sabtu (22/11) dan Minggu (23/11).

Puluhan band cadas dari luar negeri dan dalam negeri siap memuaskan para metalhead selama dua hari penyelenggaraan Rock In Solo 2025.

Baca selengkapnya: Rock In Solo 2025 Dimulai Hari Ini, Berikut Rundown Resmi

Rangkuman 3 berita artis terheboh, puluhan band tampil di Rock In Solo, pernikahan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah, Konon Sarwendah persulit Ruben Onsu ketemu anak.

