3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bantah Persulit Ruben, Kim Woo Bin Segera Menikah
jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Rock In Solo 2025 akan digelar di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah.
Pentas musik rock ini menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (22/11).
Kemudian, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah resmi umumkan rencana pernikahan mereka yang akan digelar tertutup di Seoul.
Sementara itu, Sarwendah membantah tudingan mempersulit mantan suaminya, Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Puluhan Band Bakal Tampil di Rock In Solo 2025
Festival musik, Rock In Solo 2025 akan digelar di Benteng Vastenburg, Solo, mulai hari ini, Sabtu (22/11) dan Minggu (23/11).
Puluhan band cadas dari luar negeri dan dalam negeri siap memuaskan para metalhead selama dua hari penyelenggaraan Rock In Solo 2025.
Baca selengkapnya: Rock In Solo 2025 Dimulai Hari Ini, Berikut Rundown Resmi
Rangkuman 3 berita artis terheboh, puluhan band tampil di Rock In Solo, pernikahan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah, Konon Sarwendah persulit Ruben Onsu ketemu anak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025, Belphegor dan Mayhem Siap Menutup Pesta
- Tak Merasa Kesulitan Ketemu Anak-Anak Sarwendah, Jordi Onsu Tinggal Lakukan Hal Ini
- Pernikahan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Digelar Privat di Seoul
- Rock In Solo 2025 Dimulai Hari Ini, Berikut Rundown Resmi
- 3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bicara Nafkah Rp 200 Juta, Tabola Bale Berjaya di AMI Awards
- Bantah Persulit Ruben Onsu Ketemu Anak, Sarwendah Bilang Begini