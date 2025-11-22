3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Bicara Nafkah Rp 200 Juta, Tabola Bale Berjaya di AMI Awards

menu
Selebritas Sarwendah. Foto: Instagram/sarwendah29

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah melalui kuasa hukumnya memberikan klarifikasi mengenai isu nafkah bulanan sebesar Rp 200 juta yang diberikan oleh Ruben Onsu.

Klarifikasi dari Sarwendah soal nafkah Rp 200 juta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (21/11).

Kemudian, malam puncak anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2025 telah sukses digelar di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki.

Sementara itu, malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) 2025 atau ke-28 sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Bicara Nafkah Rp 200 Juta

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon menegaskan bahwa ada pembicaraan-pembicaraan pada masa proses perceraian dan telah disepakati bersama.

"Jadi, pada masa proses perceraian dulu dan itu memang sudah disepakati bersama," ujar Abraham Simon di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Baca selengkapnya: Pihak Sarwendah Buka Suara soal Ruben Onsu Kasih Rp 200 Juta Tiap Bulan

