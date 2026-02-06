menu
3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah dan Gio Resmi Pacaran, TikToker VT Mangkir

Sarwendah dan Giogio Antonio. Foto: Instagram/giorgioantonioc

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Giorgio Antonio resmi akui hubungan dengan Sarwendah, pastikan status pacaran di hadapan publik.

Pengakuan Giorgio dan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (5/2).

Sementara itu, My Chemical Romance dipastikan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.

Kemudian, TikToker berinisial VT yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Mabes Polri.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah dan Gio Resmi Pacaran

Pengakuan itu disampaikan Gio dalam sebuah acara yang videonya beredar luas di media sosial.

Melalui unggahan akun TikTok @worldofsargio, Gio menjawab langsung pertanyaan seputar status hubungannya dengan Sarwendah.

