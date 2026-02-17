menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis terheboh: Sarwendah Dipacari Gio, Betrand Peto Pilih Bersama Ruben Onsu

3 Berita Artis terheboh: Sarwendah Dipacari Gio, Betrand Peto Pilih Bersama Ruben Onsu

3 Berita Artis terheboh: Sarwendah Dipacari Gio, Betrand Peto Pilih Bersama Ruben Onsu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Betrand Peto dan Sarwendah. Foto: Instagram/betrandpetoputraonsu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto mengaku kini tinggal bersama ayah angkatnya, Ruben Onsu.

Kebersamaan Betrand dan Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (17/2).

Kemudian, Terry Putri harus menjalani hubungan jarak jauh atau long distace married (LDM) dengan suaminya, Derly Darmawan.

Baca Juga:

Sementara itu, Sarwendah mengungkap alasan dirinya menerima Giorgio Antonio, sebagai kekasih barunya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Betrand Peto Pilih Bersama Ruben Onsu

Dia sebelumnya menetap di rumah mantan istri Ruben Onsu, Sarwendah.

Baca Juga:

"Iya, benar, sudah lama juga (tinggal bersama Ruben Onsu," ungkap Betrand Peto saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Penjelasan Betrand Peto Soal Keputusan Tinggal Bersama Ruben Onsu

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Betrand Peto tinggal bersama Ruben Onsu, Terry Putri terpisah jarak dari suami, Sarwendah ungkap alasan pilih Giorgio Antonio

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI