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3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Gugat Ruben, Indra Kenz Berpotensi Masuk Lapas Lagi

3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Gugat Ruben, Indra Kenz Berpotensi Masuk Lapas Lagi
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Sarwendah dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (12/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Ditjenpas Jawa Barat tengah mengevaluasi pemberian remisi sakit berkepanjangan kepada Indra Kenz yang kini menjalani pembebasan bersyarat.

Evaluasi remisi sakit berkepanjangan kepada Indra Kenz, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (1/10).

Kemudian, Sarwendah mendaftarkan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

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Sementara itu, aktor Daniel Ekaputra mengungkap alasan dirinya memilih menjadi sopir taksi di tengah aktivitas di dunia hiburan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Indra Kenz Berpotensi Masuk Lapas Lagi

Sebab, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat tengah mengevaluasi pemberian remisi sakit berkepanjangan kepada Indra Kenz yang kini menjalani pembebasan bersyarat.

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Adapun pemilik nama asli Indra Kesuma itu merupakan terpidana kasus Binomo.

Baca selengkapnya: Indra Kenz Berpotensi Masuk Lapas Lagi, Ini Sebabnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Indra Kenz berpotensi masuk lapas lagi, Sarwendah gugat Ruben Onsu, Daniel Ekaputra ungkap alasan jadi sopir taksi.

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