3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Gugat Ruben, Indra Kenz Berpotensi Masuk Lapas Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Ditjenpas Jawa Barat tengah mengevaluasi pemberian remisi sakit berkepanjangan kepada Indra Kenz yang kini menjalani pembebasan bersyarat.

Evaluasi remisi sakit berkepanjangan kepada Indra Kenz, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (1/10).

Kemudian, Sarwendah mendaftarkan gugatan perdata atas dugaan wanprestasi terhadap Ruben Onsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sementara itu, aktor Daniel Ekaputra mengungkap alasan dirinya memilih menjadi sopir taksi di tengah aktivitas di dunia hiburan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Indra Kenz Berpotensi Masuk Lapas Lagi

Sebab, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat tengah mengevaluasi pemberian remisi sakit berkepanjangan kepada Indra Kenz yang kini menjalani pembebasan bersyarat.

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Adapun pemilik nama asli Indra Kesuma itu merupakan terpidana kasus Binomo.

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