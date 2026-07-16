3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Hadiri Sidang Hak Asuh Anak, Davina Bicara soal Hubungan
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah menghadiri sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Sidang hak asuh anak Sarwendah dan Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (15/7).
Kemudian, Band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Nothing, segera kembali menyapa para pendengar di Jakarta.
Sementara itu, aktris Davina Karamoy beradu akting dengan Farhan Rasyid dalam film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya beriikut:
1. Pernyataan Sarwendah saat Sidang Hak Asuh Anak
Tidak sendirian, mantan istri Ruben Onsu itu datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
"Saya hari ini datang untuk memenuhi panggilan pertama sidang saya. Jadi saya sebagai warga negara yang baik, saya hadir di sini dan kebetulan sidangnya terlaksana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ungkap Sarwendah di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/7).
Baca selengkapnya: Pernyataan Sarwendah Saat Hadiri Sidang Gugatan Hak Asuh Anak
Rangkuman 3 berita artis terheboh, pernyataan Sarwendah di sidang hak asuh anak, Nothing kembali konser di Jakarta, Davina Karamoy bicara soal hubungan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mediasi Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben & Sarwendah Diadakan Pekan Depan
- Tegaskan Siap Hadapi Sidang Gugatan Hak Asuh Anak, Sarwendah Bakal Lakukan Hal Ini
- Pernyataan Sarwendah Saat Hadiri Sidang Gugatan Hak Asuh Anak
- 3 Berita Artis Terheboh: Celine Dituding Jadi Simpanan Pejabat, Abdel Achrian Minta Maaf
- Nothing Kembali Gelar Konser Spesial di Jakarta
- Hari Ini, Ruben Onsu Jalani Sidang Perdana Gugatan Hak Asuh Anak