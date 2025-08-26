3 Berita Artis Terheboh: Setelah Dua Kali Sidang, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai
jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan sepanjang Senin (25/8), diramaikan dengan kabar perceraian pesepak bola Pratama Arhan dan Azizah Salsha.
Pratama Arhan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.
Dia akhirnya resmi bercerai dari Azizah Salsha setelah dua tahun menikah.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pratama Arhan Gugat Cerai
Pratama Arhan diduga mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.
Permohonan tersebut tercatat dalam Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.
Baca selengkapnya: Pratama Arhan Ajukan Permohonan Talak Cerai dari Azizah Salsha
2. Arhan dan Azizah Resmi Cerai
Juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Mohamad Sholahuddin, membenarkan kabar tersebut.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Pratama Arhan gugat cerai, sidang diputus verstek, Azizash Salsha kini janda
