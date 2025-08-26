menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Setelah Dua Kali Sidang, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai

3 Berita Artis Terheboh: Setelah Dua Kali Sidang, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai

3 Berita Artis Terheboh: Setelah Dua Kali Sidang, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Foto: Instagram/pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan sepanjang Senin (25/8), diramaikan dengan kabar perceraian pesepak bola Pratama Arhan dan Azizah Salsha. 

Pratama Arhan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.

Dia akhirnya resmi bercerai dari Azizah Salsha setelah dua tahun menikah.

Baca Juga:

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pratama Arhan Gugat Cerai

Pratama Arhan diduga mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.

Permohonan tersebut tercatat dalam Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Baca Juga:

Baca selengkapnya: Pratama Arhan Ajukan Permohonan Talak Cerai dari Azizah Salsha

2. Arhan dan Azizah Resmi Cerai

Juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Mohamad Sholahuddin, membenarkan kabar tersebut.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Pratama Arhan gugat cerai, sidang diputus verstek, Azizash Salsha kini janda

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI