3 Berita Artis Terheboh: Setelah Dua Kali Sidang, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Resmi Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan sepanjang Senin (25/8), diramaikan dengan kabar perceraian pesepak bola Pratama Arhan dan Azizah Salsha.

Pratama Arhan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.

Dia akhirnya resmi bercerai dari Azizah Salsha setelah dua tahun menikah.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pratama Arhan Gugat Cerai

Pratama Arhan diduga mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.

Permohonan tersebut tercatat dalam Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

2. Arhan dan Azizah Resmi Cerai

Juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Mohamad Sholahuddin, membenarkan kabar tersebut.