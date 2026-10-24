3 Berita Artis terheboh: Shareefa Daanish Tampil Beda, Lucky Hakim Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta maaf kepada pemilih seusai wakilnya ditahan dan memastikan pemerintahan tetap berjalan.

Pernyataan Lucky Hakim, soal penangkapan wakilnya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (23/10).

Kemudian, Ruben Onsu kembali mengadopsi seorang anak angkat. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu kemudian diberi nama Thayaka Putra Onsu.

Sementara itu, rumah produksi Starvision menghadirkan karya terbaru lewat film yang berjudul Datang Akan Pergi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lucky Hakim Minta Maaf

Lucky menegaskan akan tetap menjalankan pemerintahan dan menjaga pelayanan publik di tengah proses hukum yang berlangsung. Dia mengatakan dirinya prihatin atas kasus yang menjerat Syaefudin.

Dia mengaku selama ini tidak banyak memberikan komentar karena menghormati proses hukum dan tidak ingin memperkeruh situasi.