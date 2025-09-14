3 Berita Artis Terheboh: Sherina Akan Kembalikan Kucing Uya Kuya, Astrid Menangis
jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Sherina Munaf akan segera menyerahkan 5 kucing milik Uya Kuya yang dievakuasi setelah terjadi penjarahan.
Sikap Sherina yang akan menyerahkan kucing Uya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (13/9).
Sementara itu, Raffi Ahmad meminta doa publik untuk ibundanya, Amy Qanita, yang harus menjalani operasi.
Kemudian, dengan berlinang air mata, Astrid Kuya tegaskan rumah yang dijarah massa bukan hasil dari uang politik.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Sherina Akan Kembalikan Kucing Uya Kuya
Hal tersebut sehubungan dengan kesepakatan dirinya dan anggota DPR (nonaktif) bernama asli Surya Utama itu untuk menyelesaikan polemik secara kekeluargaan.
"Sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut," kata kuasa hukum Sherina Munaf, Adit di Mapolres Metro Jakarta Timur dilansir Antara, Jumat (12/9) malam.
