3 Berita Artis Terheboh: Sherina Kembali DIperiksa, Nana Komentari Banjir Bali
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Sherina Munaf kembali dipanggil ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dimintai keterangan.
Pemeriksaan Sherina terkait kucing Uya Kuya, menjadi salah satua berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (12/9).
Sementara itu, selama acara konferensi pers, Tamara Tyasmara dan Anrez tampak santai dan seringkali saling melempar candaan.
Kemudian, banjir bandang Bali memakan korban, Nana Mirdad mengritik keras pemerintah soal tata kelola lingkungan yang buruk.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Sherina Kembali Diperiksa
Pemanggilan tersebut terkait dengan insiden penyelamatan kucing presenter sekaligus anggota nonaktif Komisi IX DPR RI, Surya Utama, atau yang lebih dikenal sebagai Uya Kuya.
Jadwal pemanggilan kedua untuk Sherina Munaf ditetapkan pada Jumat, 12 September 2025, pukul 10.00 pagi.
Baca selengkapnya: Hari Ini, Polisi Kembali Panggil Sherina Munaf Terkait Kucing Uya Kuya
2. Tamara dan Arnez Pamer Keakraban
Keakraban keduanya terlihat jelas, mengundang perhatian awak media. Selama acara konferensi pers, Tamara dan Anrez tampak santai dan seringkali saling melempar candaan.
