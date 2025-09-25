3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Bedu Segera Digelar, Uya Kuya Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Uya Kuya meminta maaf kepada ibu-ibu seusai berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nonaktif.

Permintaan maaf Uya Kuya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (25/9).

Kemudian, kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo menuturkan bahwa Ahmad Assegaf diduga melakukan penggelapan uang perusahaan Tasya Farasya.

Sementara itu, jadwal sidang cerai perdana pasangan komedian Harabdu Tohar alias Bedu dan sang istri, Irma Kartika Anggreani telah ditetapkan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Uya Kuya Minta Maaf Kepada Ibu-Ibu

Sebagaimana diketahui, dia kini berstatus anggota DPR nonaktif seusai muncul kontroversi joget di gedung Senayan.

Di hadapan para ibu-ibu, Uya Kuya meminta maaf karena sudah mengecewakan masyarakat atas kontroversi yang menyeret namanya, baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Uya Kuya Minta Maaf kepada Ibu-Ibu Setelah Berstatus Anggota DPR Nonaktif