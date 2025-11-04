3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Raisa Digelar, Acha Kenang Momen Emosional
jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (3/11).
Kabar sidang cerai Raisa dan Hamish Daud, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (3/11).
Kemudian, Acha Septriasa menceritakan salah satu momen paling emosional ketika dirinya menjalani sidang perceraiannya dari mantan suami, Vicky .
Sementara itu, personel BLACKPINK Rose mengundang riuh penonton dengan salah satu act stage sebelum membawakan deretan lagu solonya.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Sidang Cerai Raisa Digelar
Jadwal sidang tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan Abid baru-baru ini.
"Nanti (sidang) itu tanggal 3 November," kata Abid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, sidang cerai Raisa digelar, momen emosional Acha Septriasa di sidang cerai, Rose Blackpink santap nasi goreng sebelum
