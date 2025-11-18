3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Raisa Digelar, Azizah Salsha Ungkap Fakta
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha mengungkap fakta tentang perceraiannya dengan pesepak bola Pratama Arhan.
Fakta perceraian Azizah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (17/11).
Kemudian, sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Sementara itu, Haji Faisal akhirnya bicara mengenai hubungan terkini anaknya, Fuji dengan Verrell Bramasta.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Azizah Ungkap Fakta
Azizah kemudian membongkar fakta utama bahwa dirinya dan Arhan telah berpisah secara agama sejak akhir Juni 2025.
Dia menyebut keputusan tersebut merupakan hasil diskusi panjang dan pemikiran matang dari kedua belah pihak.
Baca selengkapnya: Azizah Salsha Ungkap Fakta soal Perceraiannya dengan Pratama Arhan, Ternyata
