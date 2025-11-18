menu
3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Raisa Digelar, Azizah Salsha Ungkap Fakta

Penyanyi Raisa Andriana. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha mengungkap fakta tentang perceraiannya dengan pesepak bola Pratama Arhan.

Fakta perceraian Azizah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (17/11).

Kemudian, sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sementara itu, Haji Faisal akhirnya bicara mengenai hubungan terkini anaknya, Fuji dengan Verrell Bramasta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Azizah Ungkap Fakta

Azizah kemudian membongkar fakta utama bahwa dirinya dan Arhan telah berpisah secara agama sejak akhir Juni 2025.

Dia menyebut keputusan tersebut merupakan hasil diskusi panjang dan pemikiran matang dari kedua belah pihak.

