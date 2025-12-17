3 Berita Artis Terheboh: Sidang Cerai Ridwan Kamil Segera Digelar, Lisa Mariana: Mohon Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Hiburan JPNN sepanjang Selasa (16/12) dihebohkan dengan pemberitaan tentang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Diketahui, rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tengah berada di ambang perpisahan.

Keduanya tengah menjalani proses perceraian setelah Atalia menggugat cerai mantan orang nomor satu di Jawa Barat itu.

Sementara itu. selebgram Lisa Mariana enggan berkomentar soal kabar Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ridwan Kamil Digugat Cerai

Pengadilan Agama Bandung belum membeberkan detail materi gugatan Atalia terhadap Ridwan Kamil.

Dede Supriadi hanya menyebutkan bahwa proses persidangan bakal bergulir mulai pekan ini.

