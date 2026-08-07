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3 Berita Artis Terheboh: Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Ditunda, Catherine Tak Percaya Diri

3 Berita Artis Terheboh: Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Ditunda, Catherine Tak Percaya Diri
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Pembawa acara Ruben Onsu (kiri) dan kuasa hukumnya Minola Sebayang (kedua dari kanan). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah, ditunda.

Penundaan sidang gugatan hak asuh anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (6/8).

Kemuidian, Sarwendah memberikan reaksi terhadap penundaan sidang gugatan tersebut.

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Sementara itu, Catherine Wilson ternyata sempat merasa insecure untuk menikah lagi setelah mengalami dua kali perceraian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Ditunda

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan ditundanya persidangan hari ini karena mediator berhalangan hadir.

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"Hari ini jadwalnya mediasi, tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya: Gegara Hal Ini Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Ditunda

Rangkuman 3 berita artis terheboh, sidang gugatan hak asuh anak Ruben Onsu ditunda, begini reaksi Sarerndah, Catherine Wilson tak percaya diri

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