3 Berita Artis Terheboh: Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Ditunda, Catherine Tak Percaya Diri

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah, ditunda.

Penundaan sidang gugatan hak asuh anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (6/8).

Kemuidian, Sarwendah memberikan reaksi terhadap penundaan sidang gugatan tersebut.

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Sementara itu, Catherine Wilson ternyata sempat merasa insecure untuk menikah lagi setelah mengalami dua kali perceraian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Ditunda

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan ditundanya persidangan hari ini karena mediator berhalangan hadir.

"Hari ini jadwalnya mediasi, tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

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