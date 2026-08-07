3 Berita Artis Terheboh: Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Ditunda, Catherine Tak Percaya Diri
jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah, ditunda.
Penundaan sidang gugatan hak asuh anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (6/8).
Kemuidian, Sarwendah memberikan reaksi terhadap penundaan sidang gugatan tersebut.
Sementara itu, Catherine Wilson ternyata sempat merasa insecure untuk menikah lagi setelah mengalami dua kali perceraian.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Ditunda
Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan ditundanya persidangan hari ini karena mediator berhalangan hadir.
"Hari ini jadwalnya mediasi, tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Baca selengkapnya: Gegara Hal Ini Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Ditunda
Rangkuman 3 berita artis terheboh, sidang gugatan hak asuh anak Ruben Onsu ditunda, begini reaksi Sarerndah, Catherine Wilson tak percaya diri
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