3 Berita Artis Terheboh: Silvi Kitty Hamil, Skylite Musicals Tampilkan Dilema Gen Z
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Selvi Kitty akhirnya memberi penjelasan soal kabar dirinya tengah hamil.
Penjelasan Selvi Kitty soal kehamilannya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (26/7).
Sementara itu, Skylite Musicals 2026 menghadirkan drama musikal tentang dilema yang dialami generasi Z.
Kemudian, Bernadya sukses menggelar konser bertajuk Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase di Tennis Indoor Senayan.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1.Penjelasan soal Kehamilan Selvi Kitty
Dia mengakui sedang mengandung anak dari pernikahannya dengan seorang pengusaha.
"Aku dikasih rezeki sama Allah cepat dan hamil," kata Selvi Kitty dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.
Baca selengkapnya: Selvi Kitty Akhirnya Beri Penjelasan Soal Kabar Kehamilan
Rangkuman 3 berita artis terheboh, penjelasan soal kehamilan Selvi Kitty, Skylite Musicals 2026 tampilkan dilema Gen Z, konser Bernadya di Jakarta sukses.
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