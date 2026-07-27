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3 Berita Artis Terheboh: Silvi Kitty Hamil, Skylite Musicals Tampilkan Dilema Gen Z

3 Berita Artis Terheboh: Silvi Kitty Hamil, Skylite Musicals Tampilkan Dilema Gen Z
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Pedangdut Selvi Kitty. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Selvi Kitty akhirnya memberi penjelasan soal kabar dirinya tengah hamil.

Penjelasan Selvi Kitty soal kehamilannya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (26/7).

Sementara itu, Skylite Musicals 2026 menghadirkan drama musikal tentang dilema yang dialami generasi Z.

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Kemudian, Bernadya sukses menggelar konser bertajuk Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase di Tennis Indoor Senayan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1.Penjelasan soal Kehamilan Selvi Kitty

Dia mengakui sedang mengandung anak dari pernikahannya dengan seorang pengusaha.

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"Aku dikasih rezeki sama Allah cepat dan hamil," kata Selvi Kitty dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Selvi Kitty Akhirnya Beri Penjelasan Soal Kabar Kehamilan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, penjelasan soal kehamilan Selvi Kitty, Skylite Musicals 2026 tampilkan dilema Gen Z, konser Bernadya di Jakarta sukses.

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